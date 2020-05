Retour à l’école dès mardi : annonce officielle du préfet

La décision était très attendue. C’est désormais officiel. Le préfet annonce la réouverture de quelques écoles à partir de ce mardi 26 mai.



Le mot « déconfinement » n’est toujours pas prononcé. Le préfet parle plutôt de « processus de desserrement de contraintes ». Et c’est dans cette logique qu’il annonce la réouverture de certaines écoles dès mardi.« Quelques écoles, en nombre très limité, ré-ouvriront leurs portes aux élèves, après avoir démontré leur capacité à respecter des prescriptions émises par les autorités sanitaires qui reposent sur 4 principes :D’autres mesures visant à desserrer les contraintes, seront annoncées dans le courant de la semaine prochaine, et seront portées à la connaissance des Mahorais.Le préfet rappelle qu’au regard de l’incertitude de l’évolution épidémique, le maintien provisoire des mesures de couvre-feu, la suspension des vols commerciaux, l’interdiction de fréquenter les espaces sportifs, les bars et les restaurants, la fermeture de certains services accueillant massivement du public, sont toujours en vigueur.L’ensemble de ces mesures sont susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution épidémique à Mayotte.​​​​​Avec une incertitude sur Mtsangamouji puisque le maire a expliqué que sans un décret officiel de déconfinement de Mayotte, il ne rouvrira pas les écoles. Il ne veut pas prendre cette responsabilité.