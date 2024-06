Retour sur un week-end d'horreur à Labattoir en janvier 2021 conduisant à la mort de trois personnes en trois jours

Trois meurtres en trois jours, Mayotte n'avait jamais été confronté à un tel bilan en aussi peu de temps. En janvier 2021, le procureur Yann Le Bris vient d'être nommé à Mayotte depuis quelques jours et se retrouve avec un triple homicide sur les bras, confiant l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie.

Vendredi 22 janvier 2021, un homme âgé de 36 ans est retrouvé mort dans le quartier La Vigie de Labattoir. Il a été tué à coups de machette. Très rapidement, la victime est identifiée comme étant native d'un village situé à Anjouan, Koni Djodjo.

Expédition punitive venue de Koni Djodjo

Dès le lendemain, la rumeur enfle que des personnes de la même localité cherchent à venger la mort du trentenaire. Les chefs de la bande Gotham sont visés. Steven Z., du haut de ses 13 ans et demi, sort du domicile familiale et se retrouve nez à nez avec le groupe d'individus venu venger la mort de l'homme de 36 ans. Il est la deuxième victime de ce week-end d'horreur, au mauvais endroit au mauvais moment. Des photos de son corps ont été diffusées lors du procès aux assises poussant certains à quitter l'audience. Au procès, plusieurs des sept accusés ont comme lieu de naissance Koni Djodjo.

Des membres de la bande Gotham se constituent prisonniers en gendarmerie

La situation est extrêmement tendue à Labattoir et notamment dans les quartiers Cetam et de La Vigie. Des habitations et des véhicules sont incendiés. Face à cette violence, des familles décident de fuir les lieux pour se rendre au centre de rétention administratif de Pamandzi.

Le lendemain, le dimanche, un autre adolescent est tué dans les mêmes conditions que la deuxième victime. Face à cette vague de meurtres, trois membres de la bande Gotham, dont un individu connu sous le surnom de Crochet, choisissent de se rendre aux gendarmes à la brigade d'Hajangoua.

Le procès aux assises du deuxième meurtre en bande organisée a rendu son verdict vendredi 28 juin. Deux individus présentés comme les meneurs du groupe ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Un autre a écopé d'une peine de 30 ans de prison. Deux mineurs de plus de 16 ans au moment des faits ont été condamnés à une peine de 18 ans de prison. Deux autres, mineurs de plus de 16 ans en 2021, ont été acquittés. Ils ont dix jours pour faire appel.

D'autres procès à venir

Au moins un avocat de la défense, Maître Ekeu, a annoncé faire appel. L'avocat général pourrait également le faire après l'acquittement de deux accusés. Quatre autres individus, mineurs de moins de 16 ans au moment des faits, doivent comparaître devant le tribunal pour enfants. L'un d'entre eux était âgé de 12 ans le jour de la mort de Steven Z.

Des procès sont également attendus pour les deux autres meurtres, lors de ces trois jours d'horreur, en septembre et en novembre devant la cour d'assises. Un avocat de la défense nous avouant que "le lien a été établi entre les trois meurtres" lors de ce week-end de janvier 2021.