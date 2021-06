[REVOIR] Maesha : Désir et séduction dans le couple

Mayotte la 1ere •

Pour presque tous les couples, parmi les sujets les plus sensibles, il y a l'intimité, les tâches ménagères, l'argent, les enfants. Ayant presque abordé tous ces sujets, l'émission s'attaque au désir et à la séduction dans le couple.

La principale cause de conflit reste la différence des envies et du désir entre partenaires. Il s'agit surtout de trouver la bonne combinaison lorsqu'il faut donner et recevoir de l'attention.

La situation se complique quand on parle de sexualité. L'un des partenaires, homme ou femme veut avoir des relations sexuelles plus souvent que l'autre ou pas de la même manière. Comment s'entendre et se satisfaire mutuellement afin d'éviter la routine mais surtout comment éviter de pousser son partenaire à l'infidélité ? Notre invitée partage avec nous ses conseils avec l'expertise d'un psychologue.

Attention ! après cette émission, la migraine ne sera plus une excuse valable !