Sacha Houlié : « on doit pouvoir durcir le ton vis-à-vis des Comores »

Sacha Houlié, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

« Je ne suis pas venu à Mayotte pour 24 ou 48 heures, mais pour une visite de 5 jours afin d’appréhender les défis démographiques, sécuritaires et sanitaires » affirme Sacha Houlié. Le député Renaissance estime que « l’Etat est volontaire, conscient que Mayotte a besoin d’un rattrapage. Nous avons besoin d’adopter une loi d’urgence et des financements supplémentaires ». S’agissant de l’immigration, « le but est simple », selon Sacha Houlié : « nous devons nous poser la question : qu’est ce que l’on peut faire pour faire baisser la pression migratoire ? »

Interrogé sur le projet de supprimer le droit du sol à Mayotte, Sacha Houlié fait part de ses doutes : « en 2018 on a déjà durci les conditions d’application du droit du sol, est ce que cela a été efficace ? Est-ce que la suppression totale sera plus efficace en 2024 ? Je veux bien faire des efforts, mais je n’en n’en suis pas sûr ».

Le parlementaire rappelle les écarts de revenus qui attirent l’immigration : « le PIB par habitant des Comores est de 700 euros, à Madagascar c’est 360 euros ; celui de Mayotte est de 9000 euros ».

« La Russie veut déstabiliser la France à travers Mayotte »

Sacha Houlié pense que tous les leviers diplomatiques n’ont pas été actionnés envers les Comores : « nous avons fait des investissements financiers, aidé les Comores, sans résultat. On doit pouvoir tenir mieux les cordons de la bourse, avoir un meilleur contrôle de l’argent qu’on envoie. Nous avons les éléments pour durcir le ton vis-à-vis des Comores ».

Le député précise avoir travaillé à la délégation parlementaire au renseignement : « nous devons être lucides sur les relations des Comores avec la Russie… La Russie n’est pas bienveillante vis-à-vis de la France. Les Comores sont utilisées pour déstabiliser la France à travers Mayotte ». L’élu se dit d’accord avec la députée Estelle Youssouffa qui estime que les Comores « utilisent l’arme démographique pour déstabiliser l’île ».