DIRECT : J'IRAI FUTARI CHEZ VOUS à Sada chez la famille de Daourina

Dans ce numéro de J'IRAI FUTARI CHEZ VOUS, nous avons installé nos marmites à Sada, cette petite ville côtière située au centre-ouest de Mayotte.

Youmna Ouilda •

Connue pour ses plages magnifiques elle est également réputée pour son savoir-faire dans l’artisanat. Vous avez sûrement déjà entendu parler des bijoux de chez nous ou du populaire chapeau de Sada

La ville est également riche en histoire et en culture.

Les habitants de Sada sont connus pour leur hospitalité chaleureuse et leur amour pour leur ville et leur culture.



La ville a été le théâtre de nombreux événements historiques importants et Aujourd'hui, Sada est une ville dynamique et vibrante où Vous pouvez faire une balade en bateau, visiter les marchés, ou simplement vous détendre sur les plages de sable blanc et profiter du soleil.

Venez découvrir le charme de Sada à travers sa cuisine dans J'IRAI FUTARI CHEZ VOUS.