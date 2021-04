Le recteur de Mayotte supervise ses chantiers à Sada

Le rectorat de Mayotte veut remettre les établissements scolaires et les installations utilisées par les élèves à niveau. Jeudi, le recteur Gilles Halbout s'est rendu à Sada pour faire les points sur les travaux engagés au collège Mariama Salim et pour le terrain de football.

Faïd Souhaili

A son ouverture à la fin des années 1990, le collège de Sada faisait la fierté de ses élèves et des habitants de la localité. Mais il y a un an et demi, lors de sa première visite, Gilles Halbout a trouvé un établissement dans un état déplorable. Des travaux d'urgence étaient donc nécessaires.

Hervé Mira (à droite), principal du collège Mariama Salim, donne les derniers détails des travaux en cours au recteur de Mayotte Gilles Halbout (au centre) et au maire de Sada Houssamoudine Abdallah. • ©Faïd Souhaïli

On avait un mur de soutènement qui posait problème, il a été fait. Cela nous a permis dans la foulée de construire 6 salles de classe, qui sont presque terminées.Des constructions de grande qualité ! Gilles Halbout, recteur de Mayotte

Les nouvelles salles de classe donneront une vue imprenable sur le lagon et l'îlot de Sada. • ©Faïd Souhaïli

Les toilettes, les vestiaires et les salles de sport ont également été refaits. Et une cuisine satellite est prévue à moyen terme pour permettre aux collégiens d'avoir un repas chaud lors de la pause méridienne.

La salle de sport a été rénovée et permet aux élèves de pratiquer l'activité physique au sein même de l'établissement. • ©Faïd Souhaïli

Une sécurité à renforcer

Mais durant le confinement et les vacances scolaires, le collège Mariama Salim a été victime de nombreux cambriolages. Du matériel informatique essentiellement a été dérobé. La sécurité a donc été renforcée.

Le rectorat s'est engagé sur des travaux de sécurisation. Portes et fenêtres blindées ont été installées et je fais le tour pour voir s'il n'ya pas d'autres choses à améliorer. Gilles Halbout, recteur de Mayotte

Et pour cela, un partenariat a été noué avec la commune de Sada. La police municipale est en liaison régulière avec l’équipe mobile de sécurité pour surveiller les abords du collège. L’installation de la vidéo surveillance est envisagée.

Les abords du collège sont surveillés en collaboration entre la police municipale et les équipes mobiles de sécurité (EMS). La vidéosurveillance est envisagée à moyen terme dans ce périmètre. • ©Faïd Souhaïli

Un terrain synthétique pour tous les usages

Et ce partenariat commune-rectorat se concrétise également pour la transformation du terrain de football de Bandrani, situé à quelques mètres du collège. Les quelques brins d'herbe et la terre battue vont laisser place à un revêtement synthétique.

La pose d'un revêtement synthétique sur le terrain de football de Bandrani permettra une utilisation intensive sans dégrader la surface de jeu. • ©Faïd Souhaïli

Nous travaillons en bonne intelligence car ce sont nos enfants qui utiliseront ce terrain synthétique. il y a les clubs de football, les collégiens et ceux des écoles primaires qui pourront y faire des activités physiques. Houssamoudine Abdallah, maire de Sada

Le ministère de l’éducation nationale investit plus de 3 millions d’euros dans la rénovation du collège de Sada et 900 000 euros pour le terrain de football.