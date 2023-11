Safina Soula : « Nous avons quand même un ministre qui tient ses promesses »

Au lendemain de la visite du ministre délégué aux outremers Philippe Vigier, la présidente du collectif retient des points positifs :

On est rassurés sur les factures d’eau. Maintenant il est vraiment confirmé qu’elles seront prises en charge par l’Etat de septembre jusqu’à décembre, et même au-delà si la crise continue. Pour les factures précédentes de juillet et août, nous attendons des réponses.