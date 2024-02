Saïd Kambi : « Il y a moins de violences grâce aux barrages, c’est un constat »

Saïd Kambi, membre des « Forces Vives », était l’invité de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

Au bout d’un mois de blocage de l’île, Saïd Kambi se refuse à prendre position pour ou contre la levée des barrages prônée par Safina Soula, présidente du collectif des citoyens 2018. « Safina Soula me semble inaudible » dit-il. Il en veut pour preuve que « sur 14 barrages, 11 sont maintenus et seulement 3 ont été levés ». Selon lui, « il faut discuter avec ceux qui tiennent les barrages, et non pas les accuser ou les menacer ».

Saïd Kambi, dans ses propos avance un argument qui plaide en faveur du maintien des blocages : « On a enlevé le barrage de Combani et on a vu le résultat : la violence a repris. Je crois qu’il y a moins de violence avec les barrages, c’est un constat ».

« Les deux positions sont cependant entendables » concède-t-il, « je comprends ceux qui veulent lever les barrages, et aussi ceux qui veulent les maintenir ».