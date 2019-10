Les salariés de Maoré Assainissement et propreté se mobilisent en solidarité à leur employeur

© Frahati Youssouf Saïd

Ici, ils prennent en exemple leur patron Maoré Tanchiki fondateur de la société MAP.

Fait rare dans une île où les mouvements sociaux sont nombreux chaque année. C’est un cri d’alarme qui pour le coup est aussi un cri de cœur des salariés de MAP (Maoré Assainissement et propreté). Ce lundi matin, ils ont décidé de faire un grand rassemblement place de la République pour dénoncerface à la situation économique dans l’île où des chefs d’entreprises même les plus vaillants, les plus enthousiastes se retrouvent devant les lourdeurs administratives.Certains parlent même de bâtons dans les roues à l’égard des jeunes mahorais qui souhaitent entreprendre et créer des emplois.

Depuis 10 ans, il élargit son périmètre d’activités en reprenant des sociétés en difficultés comme l’Hôtel Trevani. Il a aussi créé d’autres entreprises comme Maoré Bling Bling , Maoré intervention. Il a su au fil des années se montrer généreux vis à vis du milieu associatif en parrainant bon nombre d’activités associatives. Maoré Tanchiki est donc aujourd’hui le patron de 114 salariés. Et tous ont constaté comme des petits signes de découragement de la part de leur patron. C’est donc un «grand SOS» pour dénoncer le manque de considération des décideurs politiques et administratifs qui pourraient mettre à mal leurs emplois. Une attitude qui est tout à fait à l’encontre d’une dynamique de développement économique de Mayotte.