Une école qui souffre, des enseignants en difficultés et des directeurs d'école pris en étau entre les parents et leur hiérarchie. C'est le constat du SNUIPP FSU Mayotte après le décès de l'une de leur collègue Christine RENON directrice d'une école maternelle à Pantin en banlieue parisienne… Car à mayotte encore plus que dans l'hexagone, les conditions de travail dans les établissements scolaires sont plus en plus difficiles.Les écoles fermées à causes des problèmes d’hygiène et de sécurité sont nombreuses.