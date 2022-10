Soula Saïd Souffou : « Il nous faut un transfert des compétences régionales »

Soula Saïd Souffou, nouveau conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

« Nous ne sommes pas venus au département pour nous chamailler, nous sommes venus pour travailler » déclare Soula Saïd Souffou. Le nouvel élu trouve « dommage » de ne pas avoir été intégré dans le groupe de la majorité : « on a passé notre temps à faire campagne pour l’unité, et maintenant on nous dit non ».

Soula Saïd Souffou a été désigné membre de la commission jeunesse culture et sport, mais il aurait préféré s’occuper du développement, et en particulier du transfert des compétences et des dotations pour que le Conseil Départemental exerce les compétences d’une région : « par exemple le rectorat continue de gérer les lycées, alors que c’est une compétence régionale ».

Selon lui, « rien n’est fait dans ce sens, aucune démarche n’est entamée sur ce transfert de compétences ».