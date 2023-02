Stéphane Séjourné : « Il y a une ambition politique pour ce territoire »

Le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance était invité du journal télévisé de Mayotte la 1ère ce mercredi 22 février. « C’est mon premier déplacement en outremer, et cela se passe ici à Mayotte » déclare-t-il. Elu au parlement européen, Stéphane Séjourné annonce le déblocage des fonds communautaires pour le département

Bruno Minas •

Stéphane Séjourné évoque une refonte de la représentation de « Renaissance » dans le département : « Les représentants ne sont plus désignés par Paris, ils sont désormais élus par les militants. Nous leur offrons des moyens supplémentaires pour qu’ils soient de plus en plus présents sur le terrain pour aborder les prochaines échéances électorales locales ».

Interrogé sur la piste longue de l’aéroport, promise par le Président de la République lors de son passage en 2019 mais jamais réalisée, Stéphane Séjourné répond : « Je comprends l’inquiétude, l’interrogation. Des études sont en cours. On va essayer de remettre de la pression et d’accélérer les choses ». Il évoque des « difficultés administratives »… « Mais la volonté politique est toujours là ».

S’agissant de la lutte contre l’immigration clandestine, le chef de « Renaissance » affirme : « nous sommes revenus à des niveaux d’immigration de 2012 »… « Depuis cinq ans nous avons ajouté 756 policiers et gendarmes supplémentaires, je peux vous dire qu’il y a une ambition politique pour ce territoire ».

Enfin, Stéphane Séjourné fait une annonce au sujet des fonds européens : « c’est une bonne nouvelle, la commission devrait très vite notifier à la France la fin de la suspension des fonds européens pour Mayotte. Ce sont presque 280 millions d’euros pour des projets structurants ».