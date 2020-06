Témoignages de 2 étudiants bénéficiaires du dispositif « Cadres d’avenir »

La sélection des candidats au dispositif « Cadres avenir » est en cours pour la prochaine rentrée scolaire. Les retours d’expériences font état d’un bon système d’accompagnement, mais qui reste perfectible.



Chamsudine Ali •

Le dispositif « cadres d’avenir » consiste à accompagner financièrement les élèves à fort potentiel tout au long de leurs cursus et les aider dans leurs recherches d’emplois. Et en effet, les responsables du dispositif restent en contact avec les étudiants bénéficiaires, selon leurs propres témoignages.Un séminaire a eu lieu au début de l’année 2020 et des améliorations ont été apportées. Des étudiants avaient émis des critiques concernant le niveau des aides financières et l’obligation de retourner à Mayotte.Dans un communiqué daté du 13 janvier dernier paru sous le titre, « Précisions sur le dispositif de « Cadres d’avenir de Mayotte » », le préfet a rappelé les dispositions suivantes :« Cadre d’avenir » est un dispositif de soutien pour permettre à de jeunes Mahorais de suivre en métropole ou à La Réunion une formation menant à un diplôme de niveau master 2 (bac + 5) en prenant en charge à la fois le transport, une aide à l’installation (800 euros en 2 versements) et une allocation mensuelle pendant une durée de cinq ans. Cette dernière est destinée à « compléter les ressources financières » de l’étudiant et ne peut réglementairement dépasser 808 euros mensuels au titre des différentes aides financières versées par l’État (art. D. 1803-40 du code des transports).Prévues par la loi (art. D. 180-37 du code des transports), ces obligations ont été portées à la connaissance des intéressés, notamment dans la lettre d’engagement que chacun d’entre eux a lue puis signée. »Depuis le 5 juin dernier le recrutement de la prochaine génération est lancé.