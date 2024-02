Titres de séjour territorialisés et l’état d’urgence sécuritaire « Le ministre n’a pas tenu sa promesse, les barrages vont se renforcer »

Said Kambi, un des leaders du mouvement des Forces Vives présent au congrès de Pamandzi, déclare que deux revendications sont désormais exprimées : les titres de séjour et l’état d’urgence sécuritaire

Bruno Minas •

« Les mahorais ont compris la supercherie du ministre de l’Intérieur » dit Said Kambi. Selon lui « le ministre n’a pas tenu sa promesse de nous répondre dans les 48 heures. Le mouvement continue, et il va même y avoir un renforcement des barrages ».

« Nous ne voulons pas le conditionnement de la levée des titres de séjour territorialisés par la discussion sur le droit du sol ou la loi Mayotte. Nous voulons une ordonnance le plus vite possible sur les titres de séjour et l’instauration d’un état d’urgence sécuritaire ».