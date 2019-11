Tour de Mayotte en deux roues

L'association Centre Animation Jeunesse de Koungou (CAJK) a organisé une action de sensibilisation des deux roues motorisées à la sécurité routière, une action inscrite sur le planning des actions de sensibilisation des usagers à la sécurité routière.

En partenariat avec la gendarmerie, la police nationale, la DEAL et la Croix-rouge, le milieu associatif et la commune de Koungou ont réalisé dimanche 24 novembre au matin un tour de l’île de deux roues motorisées pour la sensibilisation et la prévention à la sécurité routière.Durant le trajet, lors d'une halte au carrefour N'gouwézi dans le sud, ils ont rendu hommage aux 12 victimes d’accidents de la circulation routière depuis le début de l’année dont 4 des deux roues.Une cinquantaine de motocyclistes ont pris part à la manifestation.Le départ a été donné devant le collège de Koungou pour une arrivée vers 15 heures à Mamoudzou.