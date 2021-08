Trois ans de prison ferme et 58 000 € d'amende pour avoir voyagé avec de la résine de cannabis cachée dans trois consoles de jeu

Les douaniers de l'aéroport de Roland Garros ont eu le nez creux il y a une semaine. Un jeune homme venu de Mayotte a été arrêté avec de la résine de cannabis. Il dort désormais en prison.

Faïd Souhaïli •

Il faut toujours savoir ce que vous transportez dans vos bagages lorsque vous voyagez en avion. Et savoir aussi les risques que l'on prend si on a des denrées illégales ou interdites à l'importation.

Pour ne pas avoir été assez prudent, un jeune homme mahorais se retrouve aujourd'hui en prison à La Réunion.

Les douaniers de l'aéroport de La Réunion ne sont pas habitués à saisir des stupéfiants auprès des passagers venant de Mayotte. • ©Daniel Fontaine (Réunion la 1ere)

L'affaire a été révélée par le JIR. Le jeune homme a pris l'avion à Dzaoudzi, direction Saint-Denis le 21 août. Arrivé à Roland Garros, ses bagages attirent l'attention de la douane avec la présence de trois consoles de jeu. Et en fouillant les appareils électroniques, les douaniers découvrent 6 kg de résine de cannabis.

Un bagage supposé contenir des maillots de football et du feliki mhogo

Jugé en comparution immédiate hier, le jeune homme a expliqué aux juges du tribunal correctionnel de Saint-Denis qu'il a voulu rendre service à un cousin en transportant un sac qui devait contenir des maillots de foot et des brèdes manioc, du feliki mhogo. Un argument peu convaincant pour les magistrats. La valeur de la marchandise a été estimée à 60 000 euros et le cousin qui devait recevoir le colis est défavorablement connu des services de police de La Réunion. Le voyageur a donc été condamné à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et 58 610 € d'amende douanière.