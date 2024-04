Trois braconniers de tortues marines condamnés à 18 mois avec sursis.

Trois hommes ont été condamnés ce mercredi à 18 mois de prison avec sursis pour le braconnage d'une tortue et l'enlèvement d'œufs de tortue. Ils avaient été interpellés ce dimanche sur la plage de Papani à Dzaoudzi.

Trois hommes ont été condamnés ce mercredi 10 avril au tribunal de Mamoudzou à 18 mois de prison avec sursis pour enlèvement illicite d’œufs d’une espèce protégée et destruction illicite d’une espèce animale protégée. Ils avaient interpellé ce dimanche à 19h sur la plage de Papani à Dzaoudzi. Un homme a été arrêté sur place avec un sac contenant des œufs de tortue, selon un communiqué de l'association Oulanga na Nyamba. Une tortue fraîchement braconnée a également été retrouvée sur la plage.

Une recrudescence des braconnages

Les deux autres hommes, qui avaient pris la fuite, ont été interpellés à leurs domiciles et ont reconnu les faits durant leur garde à vue. La gendarmerie avait été alertée par des bénévoles de l'association Sea Sheperd, qui surveillait la plage. Il s'agit "d'un des sites de ponte majeur des tortues à Mayotte", précise l'association Oulanga na Nyamba. "Il s’agit d’une zone de protection de biotope. Une réglementation spécifique s’y applique et interdit notamment la présence d’individus sur la plage entre 18h et 6h."

L'association dénonce une recrudescence des braconnages malgré cette réglementation. "Sur la période précédant l’Aïd une forte reprise du braconnage a été constatée, alertant les acteurs de la protection des tortues qui se relayent pour surveiller cette plage et assurer le calme des tortues en ponte", précise l'association. Les trois braconniers devront également verser 2.500 euros aux quatre associations qui se sont constituées partie civile.