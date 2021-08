7 millions d'euros pour étendre la mission d'insertion et de formation du RSMA

Le ministre des Outremer Sébastien Lecornu était ce matin au Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Combani. Une structure qui insère et forme des centaines de jeunes Mahorais. Un modèle pour le ministre, qui compte donner des moyens supplémentaires pour qu'elle élargisse ses missions.

Faïd Souhaïli, avec Abdérémane Saïd •

Le RSMA de Combani est devenu une étape incontournable pour tout ministre des Outremer venant à Mayotte. La structure qui accueille et forme environ 600 jeunes par an, fait l'unanimité en matière d'encadrement des jeunes en difficulté. Plus de 80 % des pensionnaires ressortent avec une qualification permettant de continuer leur parcours par une formation ou de trouver un emploi. Autant dire qu'avec une jeunesse nombreuse et éloignée de l'école ou du travail, le RSMA est un outil qui compte à Mayotte.

Sébastien Lecornu en discussion avec un candidat à l'entrée au RSMA. • ©Abdérémane Saïd

Faciliter l'accueil des jeunes mères célibataires

Et le ministre des Outremer souhaite que le RSMA puisse accueillir encore plus de jeunes Mahorais. La capacité d'accueil du RSMA passera de 600 à 1000 jeunes par an d'ici 2025. 7 millions d'euros vont être consacrés à cette extension. De nouveaux bâtiments pédagogiques, de logements vont être construits. L'effectif des encadrants sera renforcé. Et la structure compte aller encore plus loin en favorisant l'accueil des jeunes mères célibataires en leur permettant d'avoir leurs enfants dans le régiment en les déchargeant de contraintes matérielles et de garde.