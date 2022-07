La nuit des étoiles à Tsingoni où comment mettre à l'honneur les jeunes

La troisième édition de la nuit des étoiles a lieu ce jeudi soir à Tsingoni. Un évènement festif organisé par le Comité de Soutien Scolaire de Tsingoni pour clore une année de travail de bénévolat mais surtout récompenser les jeunes qui suivent les cours de soutien tout au long de l’année. L’occasion également de mettre en valeur les talents du village, étudiants ou professionnels.

S.D •

La nuit des étoiles, une manifestation pour mettre à l’honneur, les grandes figures du village, ceux qui ont un parcours exemplaire, des étudiants diplômés, des entrepreneurs qui participent au développement de Mayotte mais aussi d’autres personnalités, qui par leur réussite font briller le village de Tsingoni.

Des parcours qui vont inspirer les élèves qui suivent des cours au sein du Comite de Soutien scolaire de Tsingoni; une structure qui s’engage à accompagner les jeunes du village dans leurs parcours scolaires du cours préparatoire (CP) jusqu’à la terminale.

Ces séances de soutien sont dispensées par des bénévoles, des jeunes étudiants, ou des professionnels de tous horizons, soucieux de la réussite des jeunes du village. Programmés pendant toute la période scolaire, ces cours de soutien ont lieu trois fois par semaine et regroupent un public de jeunes de diverses origines. C'est l’occasion de tisser des liens et de favoriser la cohésion sociale.

Un véritable projet éducatif offert aux jeunes qui participent à plusieurs animations et activités. La nuit des étoiles, c’est le moment de les récompenser et les encourager à travailler pour que plus tard, ils puissent eux aussi servir d’exemple.