Sécurité, les habitants de Mroalé se prennent en main

Ils sont une cinquantaine à patrouiller à tour de rôle chaque soir dans les rues de Mroalé, village de la commune de Tsingoni. La décision a été prise à la suite du dernier fait divers, celui de trop, survenu à la veille de l'Aïd el-Fitr en mai dernier.



« on surveille, on s'est procuré des Talkies walkies. On a aussi des sifflets pour prévenir les autres et prévenir tout le monde au cas où. On travaille aussi avec à la police municipale, histoire de délimiter notre périmètre d’intervention. Notre association œuvre pour la prévention et la sensibilisation », explique Issoufou Mahamoudou.

« ces gens-là sont des bénévoles ; nous autres, nous sommes rassurés parce que depuis deux mois, il y a une grande différence. On voit que les jeunes ne restent plus aussi tard dehors. Certains à rentrent chez eux à la tombée de la nuit. On va dans le bon sens ». un habitant du village

Ce jour-là, des jeunes ont agressé des personnes gratuitement, dégradant des véhicules à leur passage. L’association Action pour la Sécurité de Mroalé, a été un mois après ces faits. Pour Issoufou Mahamadou, président de l'association, il est plus que temps de se réveiller ; d’où la mise en place des patrouilles. Tous les soirs, les membres débutent les rondes à dix-huit heures :Les membres de l’association consignent tous les actes observés dans un cahier ; support qu’ils remettent ensuite la police municipale à la gendarmerie. Et en deux mois, l’association dénombre vingt-six faits.Ces patrouilles sont en tout cas saluées par la population :Mroalé qui sert même d’exemple dans la commune. À tel point que d'autres villages pensent également à créer leur propre association et commencer les patrouilles nocturnes pour ramener plus de sécurité et de sérénité dans les différentes localités de la commune.