Tsoundzou : des caillassages et une circulation coupée durant près de deux heures

La circulation a été paralysée au niveau du pont de Tsoundzou ce mercredi matin durant près de deux heures. Une cinquantaine de jeunes ont caillassé les véhicules avant d'affronter les forces de l'ordre.

Les automobilistes ont à nouveau été victimes d'un épisode de violence ce mercredi 13 décembre. À partir de 6h, au niveau du pont de Tsoundzou, une cinquantaine de jeunes ont caillassé les véhicules. La circulation a pu reprendre vers 8h selon la police. Les jeunes sont ensuite partis en direction du collège de Kwalé avant d'être dispersés par une trentaine d'agents. L'établissement est fermé pour la journée, plusieurs enseignants n'ayant pas pu rejoindre le collège.

"J'ai vu des policiers devant moi qui ont fui pour leurs vies avec des dizaines de délinquants qui leur courraient après avec des armes blanches", témoigne un professeur qui passait par là. "Ça a entraîné un énorme mouvement de panique sur le pont, les véhicules forçaient le passage pour faire demi-tour en urgence." Il ajoute avoir "failli crever" et s'interroger sur possibilité d'un droit de retrait. Les forces de l'ordre se trouvant alors "dans un rapport de force défavorable", la police confirme avoir dû se replier pour se redéployer ensuite en plus grand nombre et précise que "ces violences seront judiciarisées dans la semaine."