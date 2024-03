Un adolescent interpellé et placé sous contrôle judiciaire pour le port d'une machette

La police nationale indique avoir contrôlé un jeune de 17 ans détenant une machette sur le quai Colas à Mamoudzou. Connu de leurs services pour des faits de violences, le jeune a été présenté à la justice et placé en foyer d'accueil sous contrôle judiciaire.

Alors que la préfecture se prépare à publier un arrêté réglementant la vente de machette, un adolescent de 17 ans a été interpellé le mardi 5 mars au niveau du quai Colas à Mamoudzou en possession d'une machette artisanale, cachée sous son pantalon. Le jeune a été placé en garde à vue pour port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D.

D'après la police, le mis en cause a expliqué aux enquêteurs qu'un ami lui avait confié cette arme pour qu'il la remette à une bande de Kaweni. Déjà connu des services de police pour des faits de violences, le jeune a été déferré le lendemain au tribunal judiciaire. Il a été placé en foyer d'accueil sous contrôle judiciaire.

La machette artisanale retrouvée par la police • ©Police nationale

La police nationale indique également avoir interpellé une trentaine de personnes à Mamoudzou au cours de la semaine passée. 24 personnes en situation irrégulières, venant des Comores et de Madagascar, ont notamment été conduites au Centre de Rétention Administatif pour être éloignées. Parmi elles, 11 ont été interpellés le jeudi 7 mars au cours d'une opération de lutte contre la vente à la sauvette dans les villages de Vahibé et de Tsoundzou. 5 mètres cubes de maïs, de noix de coco, de mangues, de fruits à pain et de vêtements d'occasion ont été saisis par la police municipale et les agents du groupe d'appui opérationnel (GAO).