Un an et demi de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende pour un marchand de sommeil

Le couple a été reconnu coupable par le tribunal de Mamoudzou la semaine dernière d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France et d’hébergement dans des conditions indignes de plusieurs personnes.

Djamilat Soidiki •

Un an et demi de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende, c’est la peine que vient d’écoper un couple.

Les faits se sont passés entre 2017 et 2023 à Vahibé dans la commune de Mamoudzou. Le commissariat de Mamoudzou enquête suite à un signalement concernant une maison insalubre où sont hébergées plusieurs familles.

Le commissariat de Mamoudzou à Mayotte. • ©Mayotte La1ère

Le couple de 61 et 56 ans louaient au deuxième étage de leur maison, 8 pièces à plusieurs familles. Les conditions de vie étaient déplorables, une seule salle d’eau avec douche et sanitaires, manque d’ouverture, de sécurité avec des câbles électriques qui trainaient dans les logements ainsi que de la moisissure.

Les occupants, des familles en grande précarité, en situation irrégulière pour certains, ils payaient entre 100 et 150 euros. Une somme de 5 810 euros a été également trouvée sur place.

Le couple reconnait les faits. Il est condamné entre autres à 18 mois de prison avec sursis ainsi que 30 000 euros d’amende avec la confiscation du bien qui a servi à l’infraction.

Ce n’est pas la première fois que le tribunal prononce de peine lourde à l’encontre des marchands de sommeil. En décembre dernier, un couple était condamné à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende ainsi que la confiscation du bien immobilier à Sada pour « aide au séjour » d’étrangers en situation irrégulière et hébergement dans des conditions contraires à la dignité humaine.

En 2018, un autre marchand de sommeil écopait d’un an de prison ferme.