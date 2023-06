Un concours pour le développement du foot auprès des élèves à Mayotte

Les finalités du "Concours foot à l'école" 2022 - 2023 ont eu lieu ce mercredi 7 juin organisées par la ligue de football et le Rectorat de Mayotte.

Djamilat Soidiki •

Le plateau a regroupé près de 180 élèves venus de plusieurs écoles de l'île. Cette année le thème, c'est le sport et les jeux olympiques. Mais l'accent a été mis sur le développement du foot auprès des élèves. Plusieurs matchs ont donc opposé les différentes classes du premier degré sur le terrain de Dembeni dans une ambiance survoltée.

Concours foot à l'école • ©Djamilat Soidiki

Les élèves étaient motivés à encourager leurs camarades sur le terrain, et il ne faut surtout pas leur dire que l'important est de participer, tous n'avaient qu'un but, ramener la coupe à l'école.

Et ils avaient raison d'y croire, ils avaient été bien préparés par leurs enseignants à l'instar de Marie Moihedja Houmadi professeur des CE1, ravie et fière du comportement de ses élèves. Ces sorties leur font du bien. Ils rencontrent d'autres enfants et partagent de bons moments.

Concours foot à l'école • ©Djamilat Soidiki

C’est entre autres le but du projet concours foot école, qui existe voilà une dizaine d'années développer le sport auprès des enfants. Un concours qui est composé d'une partie sportive et une partie production artistique, a expliqué Patrick Ahamada Dahane, conseiller technique de football, chargé de développement et animation à la ligue de football.

Cette année, le thème c'était les jeux olympiques et para-olympiques, mais c'est le développement du football qui a été mis en avant pour permettre à tous les enfants d'accéder au sport. Une journée remplie de joie et de bonne humeur et cela valait bien le chant de la victoire avant de se quitter.