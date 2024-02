Un exercice militaire maritime international a débuté aux Seychelles

Cutlass express, un entraînement militaire international dans l'ouest de l'océan Indien a débuté ce lundi aux Seychelles. 16 pays participent à la quatorzième édition de cet exercice.

Un entraînement militaire maritime international est organisé depuis ce lundi 26 février par les États-Unis dans l'ouest de l'océan Indien. Pour la 14e édition de cette opération baptisée "Cutlass Express", 800 participants étaient réunis aux Seychelles venant de 16 pays, les Comores, Madagascar, la Tanzanie, le Mozambique, le Sénégal ou encore l’île Maurice.

Les exercices vont se dérouler aux Seychelles, mais aussi à Djibouti et au Kenya pendant deux semaines, avec l'objectif de renforcer la sécurité maritime, former ces militaires à lutter contre la piraterie, la pêche illégale et le trafic de drogue ou d’êtres humains. Pour atteindre cet objectif, les Etats-Unis sont déjà un partenaire des Seychelles. Depuis 2021, un accord a été signé pour une coopération militaire notamment pour la surveillance des zones de pêches. Les forces armées américaines aident leurs homologues seychellois dès qu'un navire étranger entre illégalement dans ses zones économiques exclusives.