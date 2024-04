Un futari de la paix, en présence du préfet de Mayotte, dégénère dans la commune de Tsingoni

Ce samedi 6 avril, les villages de Mirereni et Combani ont organisé un futari ensemble. Une façon de symboliser la paix qui règne depuis plusieurs semaines entre les deux villages.

L'événement est à l'initiative du maire de la commune, Issilamou Hamada. Le préfet, François Xavier Bieuville est d'ailleurs présent avec son épouse. Il a pris la parole déclarant notamment que la population devait avant tout penser avec la tête plutôt qu'avec les poings dans une vidéo captée par une participante au futari.

Si vous arrivez à penser comme ça et bien l'état sera à vos côtés pour que la République et Mayotte existent avec le développement qui vous est dû. Donc pensez à la tête et au cœur et oubliez les poings.