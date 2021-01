Un petit garçon de près de 3 kg, premier bébé de 2021

Faïd Souhaïli/Hassadi Razafitseheno/Youssouf Ahmed Mattoir •

Il était exactement 1 h 39 ce matin quand le premier bébé mahorais de 2021 a fait son entrée dans la vie. Et c'est à la maternité de Mamoudzou que Touflati Ibrahim met au monde son troisième enfant. L'accouchement s'est bien passé et le petit bonhomme pèse 2,860 kg.

Mes deux premiers enfants sont des filles. Là Dieu merci, j'ai eu un garçon. Je suis très contente. Touflati Ibrahim, mère du premier bébé né à Mayotte en 2021

Mais à Mamoudzou, la maternité est un service qui fonctionne à plein régime. Par conséquent, les mamans n'y restent pas longtemps une fois leur accouchement terminé, sauf en cas d'urgence.

©Hassadi Razafitseheno



Touflati et son bébé ont été transférés à la maternité de Dzoumogné dans le nord de l'île. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'il y a des chambres disponibles et qu'en plus Touflati habite la localité. De quoi se rapprocher de la famille et être plus sereine. Si tout se passe bien, la maman et le bébé resteront à la maternité jusqu'à lundi. Et le personnel soignant est sous le charme.

C'est le premier bébé de 2021, j'espère qu'il nous apportera une année plus apaisante et pleine de bonnes surprises Martine Dubois, sage-femme à la maternité de Dzoumogné

Pour l'instant tout va bien. Et Touflati espère que son fils aura une vie loin des soucis et de la délinquance et qu'il sera studieux.