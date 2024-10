Un "plan chien" contre l’insécurité liée à l'errance animale

C'est un nouveau plan pour tenter d'enrayer le phénomène des chiens errants. Le préfet de Mayotte lance un appel à projets dans le cadre du "Plan chiens" pour soutenir la gestion des chiens et chats errants par les communes. Des animaux souvent utilisés comme des armes par les délinquants.

Lutter contre l’insécurité



Ce plan veut aider les communes à s’équiper pour lutter contre l'errance et la maltraitance animale. À Mayotte, des centaines de chiens sont abandonnées par leurs propriétaires ou volées par des jeunes. Les animaux sont affamés, battus et dressés à l'attaque. Les bandes les utilisent comme arme pour commettre des violences.

Des élevages sauvages de chien d'attaque

Depuis début septembre, plusieurs opérations de capture de chiens errants ont été menées. Elles ont permis de repérer des élevages sauvages de chiens. Ces actions jusqu'ici gérées par la préfecture, avaient été annoncées il y a plusieurs mois par l'ancienne ministre déléguée aux Outre-mer. Marie Guévenoux y voyait une des solutions pour lutter contre l'insécurité. Il s'agit désormais de passer le relais aux communes.



Jusqu’à 100 000 euros de financement

La préfecture vient de lancer un appel à projet en ce sens. Grâce à une enveloppe nationale de 3 millions d'euros, les projets seront financés à 100 %. Avec des montants compris entre 10 000 et 100 000 €. Les dossiers doivent être déposés avant le 25 octobre 2024.

Les collectivités locales sont ainsi invitées à former des partenariats avec des associations pour capturer, stériliser et suivre les animaux. À Mayotte l’association One Dog, reste pour l'heure la seule agréée pour la capture des chiens. Un soutien à la création de fourrières est prévu en 2025.