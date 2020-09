Un véhicule à disposition des personnes âgées et personnes en situation de handicap

Le centre communal d’action sociale de Labattoir vient de se voir doter un véhicule pour faciliter le déplacement des administrés de la commune, principalement les personnes âgées et celles en situation de handicap.



S.D / H.R •

©Maoréjet

Le nouveau mode de transport est destiné aux personnes âgées et handicapées.Ce dispositif a vu le jour grâce au soutien financier d’entreprises installées dans la commune. Ce véhicule va faciliter le déplacement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans leurs démarches administratives.Un soulagement pour ce public souvent isolé et qui rencontre des difficultés de déplacement. Afin de faciliter et d’encadrer la gestion de ce nouveau dispositif, un calendrier sera mis en place par le centre communal d’action sociale.