Une action de solidarité et de sensibilisation au cancer ce mardi et mercredi au CHM

L'association des soignants contre le cancer organise ce mardi et ce mercredi une action de sensibilisation à cette maladie et de solidarité pour les patients hospitalisés et évasanés à La Réunion.

Une action de sensibilisation au cancer et de solidarité est organisée ce mardi 2 et mercredi 3 avril de 8h30 à 14h à l'entrée du CHM. Une initiative de l'association des soignants contre le cancer, en collaboration avec l'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs du centre hospitalier. Des jeux sont prévus pour informer sur cette maladie.

"On a réalisé que c'était compliqué de faire comprendre ce qu'est le cancer, avec des jeux, on peut sensibiliser les adultes et les enfants", explique Anrifia Ali Hamadi, la présidente de l'ACSA. "On va expliquer comment fonctionne le dépistage et les facteurs de risque des cancers, le manque d'activités sportives, une mauvaise alimentation." L'occasion de lutter contre certaines idées reçues, "comme le fait que les micro-ondes ou les déodorants seraient des facteurs de risque."

Lutter contre l'isolement des évasanés

Une collecte de denrées alimentaires est aussi prévue pour les patients suivis à leur domicile par l'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs du CHM. Pour cela, l'association demande des produits non périssables comme des boîtes de conserve, des pâtes ou du riz. Des "sacs surprises" seront aussi vendus au profit des patients hospitalisés au CHM et ceux évasanés, résidant dans des centres d'hébergement à La Réunion.

"On veut les rassurer, les réconforter, essayer de lutter contre l'isolement. On est en lien avec les équipes de ces centres pour organiser des actions pour les divertir par exemple", précise la présidente. Le contenu de ces sacs reste inconnu, "mais on sait que les produits à l'intérieur plaisent." Ils seront vendus 30 euros pour les adultes et 20 euros pour les enfants. L'an dernier, 3.000 euros ont été collectés lors de la première édition de cette initiative.