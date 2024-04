Une formation pour devenir agent de sécurité et sauveteur aquatique à partir du 27 mai

Une réunion d'information et des tests seront organisés ce jeudi pour participer au dispositif Securi'Sport option BNSSA, une formation de six mois pour devenir agent de sécurité et sauveteur aquatique pour les jeunes de 18 à 26 ans. Elle se déroulera du 27 mai au 10 décembre.

Le dispositif Securi'sport option BNSSA sera présenté ce jeudi 4 avril à 9h au siège du CRIJ à Mamoudzou. Des tests seront organisés dans la foulée pour participer à cette formation de six mois pour devenir agent de sécurité et sauveteur aquatique. Elle est mise en place par LADOM, le conseil départemental et France Travail pour répondre au manque de main d'œuvre dans ces secteurs. Elle se déroulera du 27 mai au 10 décembre dans le Loiret, et sera organisée par le centre BC Formation.

Une réunion de préparation était organisée ce mercredi entre le directeur de BC Formation et Akto, un opérateur de compétence. • ©Ismael Mohamed Ali

"On va aller à la rencontre des Mahorais et Mahoraises désirant découvrir ces métiers en tension", explique Baptiste Beyssac, son directeur, actuellement à Mayotte pour présenter ce dispositif. "Nous allons également faire des tests écrits et des tests de natation, car c'est un prérequis de savoir nager avec aisance." Après cette session de recrutement ce jeudi, des entretiens individuels seront organisés le mardi 9 avril. Cette formation est ouverte à 12 jeunes, de 18 à 26 ans, rémunérés 800 euros par mois. Ils auront notamment l'occasion dans le cadre de cette formation de participer au dispositif de sécurité des Jeux Olympiques à Paris.