Une grande dictée du sport organisée le 1er avril à l'université de Dembeni

En prévision des JO de Paris 2024, une grande dictée du sport sera organisée le lundi 1er avril à l'université de Mayotte à Dembeni. Cet événement sera ouvert à tous selon quatre catégories : primaires, collégiens, lycéens et adultes. 40 correcteurs sont toujours recherchés.

Une grande dictée du sport est organisée le lundi 1er avril à 9h30 à l'université de Mayotte à Dembeni, l'une des 26 organisées dans tout le pays. "Elle est organisée dans le cadre de 'la grande cause nationale' qui est consacrée à cette année à l'activité physique et sportive, jusqu'au JO de Paris de nombreux événements sont organisés comme cette grande dictée du sport", explique Élodie Alves, chargé de mission à la DRAJES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

Tout le monde peut y participer, à partir de dix ans, en s'inscrivant en ligne gratuitement. Les participants seront répartis en quatre catégories, primaires, collégiens, lycéens et adultes, et devront se départager autour d'un texte de la littérature française célébrant la pratique sportive. Les vainqueurs de chaque catégorie pourront participer à la finale nationale qui se tiendra le 27 avril à Paris, à l'institut de France. La DRAJES et l'université de Mayotte rappellent ce mardi 26 mars que 40 correcteurs sont toujours recherchés pour encadrer l'événement et vérifier les copies.