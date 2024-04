Une nouvelle université inaugurée à Madagascar

Une nouvelle université a été inaugurée dans le nord-est de Madagascar. L'établissement pourra accueillir jusqu'à 1.500 étudiants.

Une nouvelle université a été officiellement inaugurée dans le nord-est de Madagascar ce week-end. Jusqu'à 1.500 étudiants pourront être accueillis à l’université de Fénérive-Est. 700 élèves suivent déjà des cours sur ce campus de 12 hectares qui compte cinq filières : agro-management, agro-production animal et végétal, droit public et privé, gestion, commerce et finance.

Un moyen de combler les besoins en éducation. Chaque année, Madagascar compte 80.000 bacheliers pour 40.000 places dans l’enseignement supérieur. D’autres chantiers d’universités sont en cours. Reste l'enjeu du recrutement. Dans les établissements du pays, ce sont surtout des enseignants vacataires qui dispensent les cours. Pour cette nouvelle faculté, trois professeurs de l’université du Mans ont notamment été recrutés. Des partenariats avec des universités belges, chinoises, suisses, américaines et mauriciennes sont aussi prévus.