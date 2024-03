Une réunion de sortie de crise à la mairie de Koungou après quatre mois de grève

Une réunion est organisée ce lundi matin à la mairie de Koungou entre la municipalité et les agents en grève depuis quatre mois pour dénoncer une souffrance au travail. Depuis une semaine, les agents sont installés devant le poste de police municipale.

Une réunion de sortie de crise est organisée ce lundi matin à la mairie de Koungou, après quatre mois de grèves des agents de la municipalité et de la police municipale. Depuis début novembre, ils dénoncent des souffrances au travail et des tensions avec le directeur de la police municipale et le directeur général des services. Alors que les discussions ne semblent pas aboutir depuis, les grévistes dénoncent un manque de dialogue avec leur hiérarchie.

"Aucun élu ne s'est vraiment soucié de notre cas, jusqu'on nous appelle ce matin pour cette éventuelle réunion de sortie de crise à la veille du ramadan", explique un gréviste. "On s'est trop impliqué pour abandonner maintenant, on a dû faire face pendant tous ces mois sans salaires, grâce à l'entraide et la solidarité collective." Depuis une semaine, une dizaine de grévistes sont installés devant le poste de police municipale pour empêcher les véhicules de sortir.