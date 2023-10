Une université de plein exercice à Mayotte demande la députée Youssouffa à la ministre de l'enseignement supérieur

La députée (LIOT) de Mayotte a interpellé la ministre de l'enseignement supérieur suite à la transformation annoncée du centre universitaire de Dembéni en un établissement public "à caractère scientifique, culturel et professionnel".

"Un choix gouvernemental surprenant" juge Estelle Youssouffa car "il poursuit la logique d’exception qui place Mayotte à la marge de la République" juge la députée puisque les articles concernés ne régissent pas les universités. "Pourquoi avoir fait le choix d’un statut moindre ?" demande Estelle Youssouffa qui pointe également du doigt la communication "mensongère" faite par la direction du CUFR autour de ce projet.

Ce changement de statut, proposé par votre gouvernement, réduirait drastiquement les compétences de l’établissement actuel alors que ses besoins justifieraient de lui en octroyer davantage : nous avons besoin de toutes les ressources nécessaires pour offrir un enseignement supérieur de qualité à Mayotte aux étudiants chaque année plus nombreux à s’inscrire. Les étudiants du 101e département de France méritent, comme le reste des étudiants français, d’avoir une université qui jouit de toutes ses compétences, et non pas un établissement à statut particulier.