VIDÉO : immersion dans le nouveau dispositif de la gendarmerie dédié aux troubles à l'ordre public

Pour répondre à la vague de violences qui secoue Mayotte depuis novembre, la gendarmerie a mis en place le TOP 976, un nouveau dispositif dédié aux troubles à l'ordre public. Il réunit la section de recherche et le GIGN. En décembre, 35 interpellations ont été réalisées.

Suite aux nombreuses violences qui ont marqué Mayotte en novembre 2023, la gendarmerie a déployé un nouveau dispositif pour lutter contre les troubles à l'ordre public. Le TOP 976 est un groupe de travail réunissant une dizaine d'enquêteurs de la section de recherche et le GIGN dans le but d'arrêter les fauteurs de troubles le plus rapidement possible. Pour cela, les enquêteurs déjà présents à Mayotte ont bénéficié de renforts de gendarmes officiers de police judiciaire spécialisés de l'unité de Paris.

Depuis novembre, cette coopération a permis 70 interpellations dont 35 en décembre. Une dizaine a déjà été incarcérée, les autres sont en attente de jugement. "Le but est d'intervenir dans le temps de la flagrance, entre huit et quinze jours", précise le général Lucien Barth, le commandant de la gendarmerie de Mayotte qui a impulsé ce dispositif. "Ce groupe a pour mission de matérialiser les infractions, ils concentrent leurs efforts sur un ou deux dossier par semaine et on appréhende les fauteurs de troubles pour les présenter à la justice." L'objectif étant notamment d'arrêter les meneurs de ces troubles ou les participants les plus violents.