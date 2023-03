VIDEO : Ma place en tant que femme dans Maesha

Partager :

À l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars, l'émission Maesha a reçu Mariame Said Kalame, une politicienne et cadre à Mayotte. L'émission, présentée par Youmna, avait pour thème "Ma place en tant que femme", mettant en avant les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie professionnelle et personnelle.

Mariame Said Kalame a partagé son point de vue sur le thème "Ma place en tant que femme", en partageant ses expériences uniques en tant que femme dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Elle a abordé des sujets tels que l'importance de la représentation des femmes en politique et dans d'autres domaines de la vie publique. En discutant de ses propres défis en tant que femme dans le domaine politique, Mariame Said Kalame a invité les téléspectatrices à poursuivre leurs rêves et à trouver leur place dans le monde. Elle a souligné l'importance de travailler ensemble pour créer un monde plus égalitaire, où les femmes sont valorisées pour leurs compétences et leurs réalisations, et non jugées sur leur sexe. L'émission Maesha diffusée le 8 mars avec Mariame Said Kalame sur le thème "Ma place en tant que femme", présentée par Youmna, était une occasion de célébrer les réalisations des femmes et de promouvoir l'égalité des sexes.

