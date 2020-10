Youmna Mouhamad  fait briller Mayotte en Grande Bretagne

Mercredi dernier Mayotte a brillé au Pays de Galle avec la mahoraise Dr Youmna Mouhamad qui a remporté le célèbre prix des "Women Spire Award 2020".

Née à Pamandzi, Youmna montre très tôt des prédispositions pour les maths. Après un remarquable parcours universitaire semé d’embûches et de défis Youmna valide son doctorat à l'Université de Sheffield en Physique des polymères.Elle débute sa carrière en 2014 à l’Université de Swansea en tant que chercheuse en électronique imprimée et joue un rôle clé dans le développement de deux technologies brevetées.Dès son jeune âge, Youmna est passionnée d'égalité, remettant en question la notion de genre. Cette passion s'est renforcée par ses expériences négatives en tant que minorité ethnique en France et en Angleterre.A l'université de Swansea elle rejoint les comités d'organisations qui promeuvent l'égalité des genres dans la (science, technologie, ingénierie et mathématiques) STIM. Aujourd'hui encore, à travers le monde, les femmes et plus particulièrement les minorités restent en retrait dans les domaines scientifique.En 2019 elle crée un réseau qui promeut l'égalité raciale au sein de la faculté d'ingénierie de l'Université de Swansea, visant à éduquer les gens sur l'égalité et à créer des changements chez les jeunes.Elle consacre son temps à aider les jeunes, à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés aux cours de leur cursus universitaire.Un produit créatif et innovant pour faciliter l'entretien des cheveux afro. En nommant sa compagnie "Myana" Youmna souhaite également faire briller Mayotte, une île bien souvent méconnue en Angleterre.