Zakweli sénatoriales. Mousslim Abdourahamane : « oui, je fais partie des personnes visées par le Parquet National Financier »

Mousslim Abdourahamane, maire de Bouéni, présente sa candidature à l’élection sénatoriale du 24 septembre

Bruno Minas •

Le maire de Bouéni fait un aveu : « oui, je fais partie des 17 personnes visées par l’enquête du Parquet National Financier ». Mousslim Abdourahamane était directeur administratif et financier du syndicat des eaux sous la présidence de Mohamadi Bavi dont la gestion devrait être poursuivie bientôt par la justice. Mousslim Abdourahamane ajoute cependant : «il y a le secret de l’enquête, il faut la laisser se faire ».

« Je suis maire depuis 2014. D’une manière ou d’une autre, on a tous une responsabilité dans cette crise » dit-il. Selon Mousslim Abdourahamane, le problème réside dans l’utilisation des budgets : « nous avons une programmation, puis intervient une crise et nous la réglons avec l’argent de ce qui a été programmé. Quand il y a une crise, on devrait chercher d’autres financements, et une fois la crise finie, reprendre la programmation ».

Mousslim Abdourahamane pense qu’à l’avenir « il ne faudra utiliser l’eau potable que pour la consommation, et récupérer l’eau de pluie pour le BTP et d’autres usages. Il faut que les administrations soient dotées de récupérateurs pour les toilettes »

« Je fais le nécessaire pour avoir le soutien des élus dans cette élection, je vis au quotidien les difficultés des maires… si je suis élu sénateur je demanderai le soutien financier de l’Etat, ici les communes sont très pauvres »