14 février : des fleurs et des chocolats locaux pour la Saint-Valentin

Chaque 14 février, difficile d'échapper à l’avalanche de fleurs et de cœurs en chocolat, sur tous les tons et pour tous les goûts ... et pourquoi ne pas miser sur du 100% local pour plus d'originalité ?

Aiata Tarahu, Cédric Wakahugneme (avec Valentin Deleforterie) •

Eric est un client déterminé, qui sait parfaitement ce qu'il veut offrir pour la Saint-Valentin : "Je cherche quelque chose de tropical, à l'image du pays, avec une belle rose rouge ou plusieurs qui rappellent l'amour qu'on porte à nos chères". La rose rouge, une incontournable de la Saint-Valentin. Cueillie au pays, elle répand une odeur particulière dans la boutique. La fleuriste Nathalie Viale en a commandé 700 à un producteur local. "L'import est trop onéreux pour nous. L'approvisionnement local dépend en revanche du temps. S'il a beaucoup plu, nos producteurs ne peuvent pas descendre car ils viennent de Petit Couli", explique la commerçante. La vente de fleurs locales peut aussi prendre une dimension écologique. Certaines boutiques proposent par exemple des compositions insérées dans des bouteilles datant de l'arrivée des Américains. Des chocolats pour les amoureux Le chocolatier Manuel Bachet et ses créations en arrière-fond. • ©Cédric Wakahugneme A Nouméa, le chocolatier Manuel Bachet propose lui aussi des créations spécifiques pour la Saint-Valentin. Il les emballe dans des boîtes incrustées d'un petit coeur et ficelées avec un noeud rouge. Toutes ses créations sont soigneusement pensées, vendues sur commande et en petite quantité. Pour la fête des amoureux, le confiseur-chocolatier expose ses plus belles œuvres. "L'amour, c'est quelque chose qui se savoure et une confiserie à savourer, c'est toujours un petit bonheur", sourit celui qui stocke méthodiquement ses chocolats dans une cave à vin maintenue à 17 degrés. Manuel Bachet travaille beaucoup sur les chocolats noirs ainsi que sur les fruits déshydratés comme la papaye, la banane, la mangue ou encore l'ananas. De quoi faire le bonheur des clients comme Philippe, venu spécialement chercher quelques chocolats avant de repartir à La Foa. "C'est pour ma petite femme qui habite en brousse toute seule là haut, il fallait que je lui en amène", confie-t-il. Une délicate attention qui ne sera certainement pas la seule en ce jour de fête des amoureux.

