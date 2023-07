14 juillet. Waejune, Laodice, Doriane, Ethan, Petelo Sanele… ces Calédoniens qui vont défiler sur les Champs-Elysées

Engagés dans la marine nationale, la gendarmerie, l'armée de l'air ou les pompiers, rencontre avec des Calédoniennes et Calédoniens qui partagent une fierté : celle de bientôt incarner sur les Champs-Elysées leur engagement et leurs origines à l'occasion du traditionnel défilé militaire pour le 14 juillet. Thème de cette année, les "forces morales" de la France.

Waejune s’apprête à vivre une grande première. Maître d’hôtel sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, la Maréenne de 25 ans fait partie des Calédoniennes et Calédoniens qui arpenteront les Champs-Elysées ce 14 juillet pour le traditionnel, et très observé, défilé militaire devant le président de la République. "C’est la première fois que je vais défiler là où il y a du monde. Je l’ai fait, en Nouvelle-Calédonie mais c’est plus grand, ici. Je n’ai jamais vu ça…" souffle la jeune quartier-maître, rencontrée peu avant près de Versaille, au camp Satory.

Des choix de vie et de carrière

Le 14 juillet, pour les soldats d’Outre-mer, c’est la mise en lumière de leur choix respectif. Comme celui de Laodice, 26 ans, qui suit l’école des officiers de la gendarmerie nationale, à Melun. "En Nouvelle-Calédonie, la gendarmerie représente 90 % du territoire. On la côtoie au quotidien, explique-t-elle. J’avais envie de découvrir plus que le simple gendarme qui effectue des contrôles au bord de la route. Et voir l’envers du décor."

L'aspirant Ethan, vingt ans, battra le pavé parisien pour l'école de l'air et de l'espace. "On représente toujours nos origines et les endroits d’où on vient, et c’est toujours une fierté de pouvoir dire que je suis né en Nouvelle-Calédonie, lance-t-il en glissant, après la répétition du défilé : "Ce qui était le plus difficile, c’était d’aligner les bras."

Exigence

880 mètres de ligne droite à mémoriser, visualiser, avec des gestes précis à 85 pas par minute… Pas si facile ! "Il faut être très pointilleux. On nous demande d’être exigeant sur tout, sur chaque détail du pas", relate le gendarme Petelo Sanele, 29 ans. Lui, appartient au deuxième régiment d'infanterie de la Garde républicaine. “Quand j’étais gamin, j’ai pensé à rentrer à l’armée. Je voulais m’engager. Ma famille, militaire, [m’a] dit de choisir la gendarmerie, c’est pour ça que je suis ici maintenant."

Le lieutenant Doriane, 31 ans, termine sa formation à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, à Aix-en-Provence. Elle est à la garde au drapeau. La pression avant le jour J? “On forme un bloc, une équipe, une âme, un corps, et on avance tous ensemble, répond-elle sans hésiter. On arrive à se détendre, à s’encourager, à se poser, et on est dans notre bulle."

L’an dernier, le régiment du service militaire adapté était à l’honneur. Thème 2023 : les "forces morales" de la France. Voilà qui leur convient bien.

