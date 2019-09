Le 24 septembre sous tous les angles

Découverte des cultures au CCT

CELEBRATIONS 24 SEPTEMBRE



La citoyenneté calédonienne en débat

CCT débat citoyenneté Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© Alix Madec Les participants au débat sur la citoyenneté au CCT

Le foncier au coeur des discussions à Ko We Kara

KO WE KARA DEBAT TERRES COUTUMIERES

Musique, tressage et politique au Mwâ Kââ

MWAKA 24 SEPTEMBRE

Les célébrations du 24 septembre à travers le temps

HISTORIQUE24 SEPTEMBRE

La seizième édition de la fête de la citoyenneté était célébrée ce matin au centre culturel Tjibaou, des centaines de personnes sont venues partager leur culture avec les autres communautés. Fabrication de monnaies kanak, batik indonésien, tapas wallisiens, Un moment de partage autour des savoir-faire et des ateliers culinaires.La question de la citoyenneté calédonienne a été longuement évoquée au centre culturel Tjibaou. C’était le sujet principal des échanges animés par Alexia Mandaoué, conseillère de Didier Poidyaliwane, membre du gouvernement en charge des questions liées à l'identité et à la citoyenneté. A ses côtés, deux historiens, Louis-José Barbançon et Olivier Fandos, ont pu répondre et échanger avec le public.Autre lieu de célébration du 24 septembre, Ko We Kara où le conseil national pour les droits des peuples autochtones (CNDPA) et le sénat coutumier invitent durant la semaine à une série de conférences.Ce mardi matin, on évoquait les droits fonciers ancestraux et la place des terres coutumières.Sur la place du Mwâ Kââ, plusieurs centaines de personnes réunies pour célébrer le 24 septembre. Le public a pu admirer des spectacles de danses et suivre des expositions artisanales locales. Une journée organisée par le comité 150 ans après. Thème choisi cette année : « Ne laissons pas éteindre le feu. Gardons notre dignité ». Sur place des discours plus engagés.Depuis ce jour de 1853 où l'Amiral Février-Despointes a pris possession de la Nouvelle-Calédonie, le 24 septembre a connu bien des vicissitudes.Jour de fête pour les uns, de deuil pour d'autres, il deviendra en 2003 la fête de la citoyenneté et aussi plus tard celle de l'identité.