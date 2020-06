400 Kaz' : le jeu de société 100% calédonien

Les jeux de société calédoniens sont plutôt rares. 400 Kaz' est l’un d’eux. Imaginé par une illustratrice du Caillou, il est disponible depuis le mois d’avril. Un jeu qui mêle bande dessinée et chasse au trésor.

Anne-Claire Lévêque (avec L.C) •



Une aventure calédonienne

Le fruit d'un long travail

C'est un jeu qui nous permet de découvrir Nouméa, ça nous permet de visiter des lieux auxquels on n'aurait pas forcément pensé à aller et pour plus tard pourquoi pas, aller les voir en vrai. On se prend vraiment au jeu, on incarne notre personnage, on est à fond et on a vraiment envie de découvrir ce trésor - Noémie

Le souvenir d’une boussole magique et la mémoire défaillante d’une grand-mère, tel est le point de départ d’une aventure 100 % calédonienne baptisée« Elle se souvient juste que les informations pour décoder le message ont été divisés en fragments… Et là débute l’aventure » explique la créatrice du jeu. Sortie de l’imagination de la graphiste et illustratrice Julie Lebeau, 400 Kaz' est un jeu de société qui allie. On entre dans la peau de l’un des 4 personnages et on part explorer une vingtaine de lieux de Nouméa. Au fil des cases de la bande dessinée, il faut récolter des indices pour trouver ... le trésor.« Il y a Maïna, qui est l'experte en orientation, en navigation et en botanique. Il y a Raphaël, qui lui est excellent pour tout ce qui est logique et littérature. Il y a Soane, lui c'est le costaud de la bande, qui est habile et petit bricoleur et il y a Lucie, qui communique avec la terre et les ancêtres, pour le côté un peu plus magique » décrit Julie Lebeau.Julie Lebeau a travaillésur ce projet. Cohérence du scénario, conception des énigmes, dessins des bandes dessinées, une pour chaque personnage… un investissement qui a payé à en croire les échos des joueurs comme Noémie.Edité à, 400 Kaz' s’adresse à tout public à partir de 8 ans et pourrait même à l’avenir, servir de support pédagogique en milieu scolaire.