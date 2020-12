4400 jeunes ont découvert le monde militaire en 2020

La dernière Journée défense et citoyenneté de l’année a eu lieu aujourd'hui. Cinquante-cinq jeunes étaient convoqués au Quartier Gribeauval à Nouméa pour cette formation sur les droits du citoyen, ses devoirs et le fonctionnement des institutions.

NC1ere •

4400 jeunes en 2020

Découvrir le monde militaire

Interview Stéphane Louis

La Journée défense citoyen est obligatoire : tous les jeunes Calédoniens qui ont eu 18 ans en 2020 se sont ainsi confrontés, pour la plupart pour la, au monde militaire cette année.« En 2020, on aura reçu, avec ceux qui sont là aujourd'hui, 4340 jeunes et si on compte les 75 jeunes de la journée défense mémoire du service national universel qui s'est déroulée il y a quelques mois, on arrive à 4400, ce qui est notre cible normale, détaille le directeur du centre du service national en Nouvelle-Calédonie, le colonel Stéphane Louis.Une journée spéciale. « Il y a plus de 85% qui disent que ça a leur a donné envie découvrir le monde militaire et que c'est quelque chose de profitable. Connaitre les outils dont dispose leur pays, c'est important pour être un bon citoyen », ajoute le colonel.