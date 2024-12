Saccagé pendant les émeutes, le centre de la police municipale de Païta rouvert grâce au soutien partiel de la province Sud

Le centre de la police municipale de Païta a été dégradé dans la nuit du 25 au 26 juin 2024. Ce mercredi 4 décembre, le site a ouvert ses portes aux représentants des collectivités pour montrer les travaux de reconstruction entamés depuis la semaine dernière au moyen de l'aide financière de 16 millions de CFP versée par la province Sud.

La commune de Païta compte 14 policiers municipaux pour 25 000 habitants. Les six derniers mois ont été difficiles pour les forces de l'ordre. Des ordinateurs dégradés, les matériels des agents volés, leur centre a été saccagé dans la nuit du 25 au 26 juin 2024. Depuis quelques jours, le bâtiment reprend vie. Les habitants sont satisfaits. "Je ne pense que du bien de cette police municipale. Depuis les événements, les agents sont beaucoup plus à l'écoute et très présents pour protéger la population de Païta", affirme une résidente du quartier.

Une aide de 16 millions de CFP

Grâce à une aide exceptionnelle de 16 millions de francs Pacifique venant de la province Sud, la reprise d'une activité normale a été rendue possible. Maryline D’Arcangelo, maire de Païta, se réjouit de cette nouvelle. "C'est énorme d’autant plus que les collectivités en ce moment connaissent un vrai creux de vague. Je remercie la présidente et la province de l'attention qu'elle porte à la collectivité et de l'aide financière apportée". Il n'y a plus qu'à remettre en service les 10 caméras sur les 26 installées dans la commune. "L'idée, en attendant l'aide de l'État qui doit arriver, est de vider nos caisses pour commencer la reconstruction et aider les collectivités. C'est le cas ici à Païta, pour reconstruire ce centre de police qui permet de surveiller tous les espaces de la ville", développe Sonia Backès, présidente de la province Sud. La mairie de Païta a aussi contribué à la rénovation du site avec une aide de 8 millions de CFP.

"Tisser un lien fort avec les administrés"

Dès le mois de mai, la mission des agents municipaux s'est tournée vers une plus grande proximité avec les habitants des quartiers. "On va de plus en plus aller dans les quartiers sensibles pour se faire connaître. On va accentuer nos missions dans ces secteurs-là pour tisser un lien fort avec les administrés", affirme Jules Weinane, le brigadier-chef de la police municipale.

Prochainement, une équipe cynophile entrera en fonction. Actuellement, quatre postes d’agents de police sont à pourvoir à Païta.

Plus d'informations dans le reportage d'Yvan Avril et de Gaël Detcheverry.