Émeutes en Nouvelle-Calédonie : les locaux de l'Institut agronomique calédonien saccagés à Païta

Sur la commune de Païta, les locaux de l’Institut agronomique calédonien, ainsi que ceux des autres partenaires présents sur site de Port-Laguerre, ont été saccagés et pillés. Outil de développement pour le pays, cet établissement de recherche vise à favoriser le développement rural durable en Nouvelle-Calédonie. Même s'il est encore tôt pour avoir une estimation précise, les dégâts s'élèveraient à au moins 30, voire 50 millions.

"Amertume" et "colère", les mots utilisés par Charles Washetine, après le saccage et le pillage des locaux de l'IAC. Le président de l’Institut agronomique calédonien, basé sur la commune de Païta, "condamne avec la plus grande fermeté ces actes de malveillance qui n’auront pour conséquence que d’aggraver la situation de l’institut déjà en grande difficulté financière."

II précise également que d'autres locaux de partenaires présents sur le site de Port-Laguerre ont été victimes de vandalisme. Il s'agit de services de la province Sud, parmi lesquels l'Adecal ou Sud forêt, qui développe la filière forêt et bois en Calédonie.

Des animaux à nourrir sur le site

Le site a été saccagé il y a environ une semaine, selon le directeur général de l'IAC. "Avec des dégradations très importantes", précise Laurent l'Huillier. "L’accès au site reste difficile, vu l’état des routes. Tous les bureaux ont été visités. Les portes, fracturées, et beaucoup de fenêtres cassées, avec du matériel qui a été volé. Mais on n’a pas pu faire d’inventaire précis."

Roussettes, bulimes, canards, autant d'animaux présents sur le site qu’il faut nourrir. "On a des agents très inquiets, qui arrivent à venir au moins tous les deux ou trois jours, en faisant très vite pour les nourrir."

Au moins 30 à 50 millions de dégâts

Difficile d’avoir une estimation des préjudices à ce stade, selon le directeur. "Il y aurait six ou sept voitures brûlées, plus les bâtiments et les réparations. Je pense qu’on en a au moins pour 30 à 50 millions."

Son interview par Claudette Trupit

Interview de Laurent L'Huillier, directeur de l'Institut Agronomique Néo-Calédonien le 26 mai 2024

Voulu par l'Accord de Nouméa

Outil de développement, voulu par l’Accord de Nouméa, l'IAC a été créé en 1999, au titre du partage des compétences en matière de recherche. Il est aujourd'hui devenu, selon son président, "un référent scientifique incontournable en matière agricole et de liens avec l’environnement, reconnu dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche, en Nouvelle-Calédonie comme dans la région et ailleurs."

J’ose espérer que les dégradations commises ne compromettent pas de manière irréversible l’avenir de ce bel outil au service de la connaissance, du savoir et du savoir-faire. Charles Washetine, président de l'IAC

Charles Washetine appelle "à la raison toutes les personnes à l’origine de ces dégradations et de ces pillages, en demandant de respecter l’IAC et les autres établissements présents sur Port-Laguerre, et de cesser immédiatement tous leurs agissements sur ce site."

Le conseil d'aire appelle "à l'apaisement et au dialogue"

Samedi soir, le conseil coutumier de l'aire qui inclut Païta a appelé à l'apaisement et au dialogue, "face à l'escalade des violences qui sévissent dans le pays Drubea-Kapumë". "Il est essentiel de retrouver une sérénité, dans les relations fragilisées par la situation délétère", dit notamment le communiqué, signé par le président, John-Rock Tindao. "Suite à la visite présidentielle, le CCDK invite tous les partenaires à créer les conditions propices à la reprise des discussions dans un climat de confiance."