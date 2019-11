Païta va se doter d’une police municipale

C’est la fin d’un serpent de mer pour la commune de Païta. Ce jeudi soir, ses élus ont approuvé la création d’un service de police municipale. Attendu de longue date, celui-ci devrait voir le jour en mars.

Mensonges et opportunisme électoral pour l’opposition

« Au bon moment » pour le maire

A partir de mars 2020

La police municipale en chiffres

Police municipale Païta itw Gatuhau

Nouvelle passe d’armes hier soir, entre le maire Willy Gatuhau et son rival politique Frédéric de Greslan.Si le conseiller de « Pour un nouveau souffle à Païta » salue la mise en service de cette police municipale, il accuse la majorité d’avoir tardé et surtout d’avoir « menti » à la population.« On nous avait annoncé lors de la campagne que cette police existait déjà puisque nous faisions campagne sur la police municipale en disant qu’il fallait absolument la créer » explique Frédéric de Greslan. « Or, je me souviens parfaitement que dans leur campagne, ils avaient indiqué que ça existait déjà. Donc, ils ont menti à la population à l’époque. Aujourd’hui, ils le font, c’est une bonne chose, ils ont juste mis cinq ans pour le faire. Juste à la veille des élections, on crée cette police municipale… ».Du temps de l’ancien maire, Harold Martin, les missions de la-dite police se cantonnaient surtout à de la vidéosurveillance.Cette fois, c’est promis, la commune de Païta se dote d’une police municipale digne de ce nom, assure son maire Willy Gatuhau.« Si j’étais un peu prétentieux, je dirai que c’était un conseil municipal historique. L’essentiel c’est que cette police municipale arrive au bon moment. Je rappelle que je suis maire depuis le 7 février et j’avais un an pour répondre aux attentes des administrés ».Installée au centre du village, cette future police municipale sera dirigée par Philippe Lissarague, l’ancien responsable de la police municipale de Dumbéa.Elle sera composée de six gardes-champêtres, dont deux maîtres chiens pour la mise en place d’une brigade canine, d’un responsable du centre de supervision urbaine et de dix postes d’agents de surveillance de la voie publique.Réclamée par les habitants, cette police devrait être opérationnelle début mars 2020, juste à temps pour les élections municipales.Les travaux doivent commencer dans les deux semaines qui viennent pour aménager le local communal destiné à accueillir le futur commissariat.Il sera situé dans l’ancien logement du chef de corps des pompiers, à côté des gendarmes et du CMS.La province Sud alloue une subvention de 15 millions pour ces travaux d’aménagement.Vingt-trois caméras supplémentaires devraient compléter prochainement le dispositif de vidéosurveillance,.Pour la police municipale, le maire indique que cette création se fait à « budget constant ». Comment ? « En transférant des postes qui restaient à pourvoir et qui n’avaient pas d’utilité immédiate pour les six gardes-champêtres »A l’année, le fonctionnement de la PM est estimé « entre 80 et 100 millions de francs », « avec une aide de la province qui serait de 50 millions de francs ».