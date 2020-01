46 bourses pour les candidats à la fonction publique territoriale

L.C •

Pour l'année universitaire 2020/2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'étoffer le programme de formation éligible à l'obtention d'une bourse avec affectation spéciale.ont été créées portant à 46 le nombre d'étudiants boursiers.Cette bourse s'adresse aux candidats de la fonction publique territoriale qui poursuivent leurs études en France dans une spécialité non-enseignée localement. Les formations permettent d'accéder, sur titre ou par concours, aux emplois desde la fonction publique. Contrepartie à ces bourses : un engagement de 10 ans du candidat pour la Nouvelle-Calédonie. Les secteurs concernés sont la santé, le social et la technique.Les dossiers de candidatures doivent être déposés entre le 17 février et le 13 mars 2020, à 16h, au service de l'accès à la fonction publique et de la formation initiale à l'immeuble Yékawé à Nouméa.