À vélo ou à trottinette : rappel des règles de bonne conduite

Ce 11 juin est un "dimanche en mode doux" à Nouméa. Autour de la place des Cocotiers, comme chaque deuxième dimanche du mois depuis que les travaux ont débuté à l'Anse-Vata, les voies de circulation sont réservées aux vélos, trottinettes, skates, etc. Rappel du code de la route avec Bruno Clouzot, propriétaire d'une auto-école à Magenta.

Valentin Deleforterie et Cécile Rubichon •

1 À vélo

"Les cyclistes peuvent emprunter les trottoirs jusqu’à l’âge de 8 ans. Au-delà, après une formation dispensée à l’école, ils ont l'obligation de rouler sur la chaussée en étant équipés au minimum d'un casque", rappelle Bruno Clouzot, gérant d'auto-école.

Dans les giratoires, ils doivent rester sur la partie droite, indiquer leur direction avec la main gauche, et leur sortie avec la main tendue à droite.

Et quand ils partagent la voie de circulation avec les automobilistes, ils sont soumis au même code de la route et sont donc tenus de s’arrêter au feu rouge par exemple.

2 À trottinette

À trottinette, il est également possible de rouler sur les trottoirs à une condition : "circuler à moins de 6km/h, ce qui est la vitesse de marche d’un piéton", explique Bruno Clouzot. Sur la route, il est interdit de dépasser 25 km/h.

Concernant le port du casque et le code de la route, les règles sont les mêmes que pour les cyclistes.

3 En voiture

Les automobilistes ont eux aussi des obligations vis-à-vis des deux-roues non motorisés. Quand ils dépassent, "un espace d’un mètre est à respecter en ville, d’1,5 mètre hors agglomération". La règle est valable pour les voitures comme pour les bus et les camions, qui peuvent se révéler plus dangereux car ils déportent plus d'air, souligne le moniteur d'auto-école.

"Les Calédoniens ont tendance à rouler sans se préoccuper des autres", constate-t-il. Son conseil donc, pour éviter les accidents : regarder les autres. Et la route bien sûr !