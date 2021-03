L’association « Action solidaire » tire la sonnette d’alarme face aux familles dans la plus grande précarité après le passage de Lucas et Niran. Le retour du Covid-19 a complètement occulté l’urgence solidaire. Le reconfinement a aggravé leur situation.

Martine Nollet (Caroline Moureaux) •

Il y a urgence à aider les plus démunis, c’est un appel de l’association Action solidaire. Au-delà de la crise sanitaire, 2 000 familles vivent la crise alimentaire et pour certains n’ont plus de toit.

« Ce sont des personnes qui ont vraiment été mises de côté. C’est une minorité qui ne vit pas le confinement comme tout le monde » explique Yewa, membre de l’association.

©Martine Nollet

Des besoins matériels urgents

Après le passage de la dépression Lucas et du cyclone Niran, il faut reconstruire nombre d’habitations.

« Ils ont besoin de reconstruire.Par exemple, au squat Nouville-Camp Est, sur cinquante maisons, il y en a six par terre » souligne Antonio Geoffrey, délégué de l’association. « L’arrivée du Covid a figé les choses. C’est à dire que la situation était déjà précaire et là où ils auraient pu aller voir des entreprises ou des partenaires sociaux, eh bien tout est fermé. Nous on vient essayer d’aider ces gens-là pour apporter une certaine partie logistique et tout simplement être en solidarité avec eux, se tourner vers l’humain et leur donner ce dont ils ont besoin, notamment en alimentaire ».

©Martine Nollet

« Aidez-nous »

« Ils sont en train de reconstruire avec ce qui était tombé par terre, avec des vieux poteaux, des vieux clous… mais ils se débrouillent comme ils peuvent, et nous, il faut vraiment qu’on vienne en aide à ces gens-là. S’il vous plaît, aidez-nous ! ».

Marcel Toyon, le président d’Action solidaire, au micro de Martine Nollet.

Action solidaire itw Marcel Toyon



Et pour les aider, vous pouvez déposer vos dons à Montravel au Nakanou ou appeler le 94 93 19.